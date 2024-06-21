В Роскачестве ответили, как бактерии ботулизма попадают в еду россиян

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова рассказала, какие правила нужно соблюдать сотрудникам общепита, чтобы вызывающие ботулизм бактерии не попадали в пищу. Самое главное в этом аспекте — приверженность гигиене и использование качественного сырья.

Бактерии Clostridium botulinum вырабатывают смертельно опасный ботулотоксин, который может попасть в организм человека вместе с едой. Во избежание этого предприятия общественного питания должны, в первую очередь, тщательно проверять качество сырья.

При закупке материала необходимо убедиться в наличии всех обязательных документов: ветеринарного сертификата, сертификата ФГИС «Меркурий», если это рыбная продукция, декларации соответствия и сертификата соответствия. Также очень важно следить за тем, как хранятся продукты, и соблюдать правила гигиены, подчеркнули в Роскачестве.

«Важно обязательно проводить процедуру гигиены рук, обрабатывать рабочие поверхности и контролировать температурные режимы, особенно в летний период», — цитирует радио Sputnik Наталью Колганову.

Несоблюдение гигиены, некачественное сырье, нарушение условий хранения продуктов могут привести не только к ботулизму, но и к другим, не менее опасным, инфекциям. Среди них — кишечная палочка, сальмонеллы и золотистый стафилококк, предупредила эксперт.