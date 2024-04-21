В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» шатурские единороссы сдали кровь

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» и в преддверии национального дня донора шатурские единороссы и сторонники партии «Единая Россия» сдали кровь в пункте переливания, передает пресс-служба партии.

Каждый год, 20 апреля, в России отмечается важный праздник — национальный день донора. Этот день посвящен людям, которые бескорыстно делятся своей кровью, чтобы спасать жизни других.

Приехав на пункт переливания крови, партийцы прошли необходимое медицинское обследование. Во время кроводачи атмосфера была непринужденная и спокойная, а по завершению процедуры всех желающих угостили сладким чаем.

Благодаря акции партии «Единая Россия» в стране появляется необходимый медицине запас донорской крови. Для увеличения объемов необходимо привлекать волонтеров, и представители партии подают личный пример.

«Доноры — настоящие герои, чья щедрость и сострадание дарят надежду и второй шанс тем, кто столкнулся с тяжелыми заболеваниями, травмами или осложнениями», — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова.

В России можно стать донором с 18 лет. Верхняя возрастная граница законодательно не закреплена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.