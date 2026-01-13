В Раменском центре материнства и детства с начала 2026 года родились 78 детей

С начала 2026 года в Раменском центре материнства и детства появились на свет 78 детей, первым новорожденным стал мальчик, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Первым ребенком, родившимся в 2026 году в Раменском центре материнства и детства, стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 03:55 в результате естественных родов у жительницы Владимирской области. Для женщины это были вторые роды, и первого ребенка она также рожала в Раменском роддоме.

Заведующий Раменским центром материнства и детства Борис Марченко отметил, что роды прошли в новогоднюю ночь. По его словам, у женщины начались схватки, когда семья собралась за праздничным столом. Супруги быстро доехали до роддома, и уже через 20 минут после приезда на свет появился мальчик по имени Тимофей весом 3450 граммов и ростом 52 сантиметра.

В новогоднюю ночь в центре родились пять малышей — три девочки и два мальчика. Все дети здоровы и доношены. В 2025 году в Раменском роддоме родились 3395 детей. Учреждение работает восемь лет и оснащено современным оборудованием. В конце 2025 года центр прошел добровольную сертификацию Росздравнадзора по качеству и безопасности медицинской деятельности.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.