В Подмосковье запустили более 50 новых рентген-аппаратов с начала года

В поликлинике городской больницы в Черноголовке заработал новый цифровой рентген-аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современное медицинское оборудование позволяет специалисту проводить более качественные исследования, а также делает медицинскую помощь более доступной для населения региона. С начала года в Подмосковье заработали уже 52 новых рентген-аппарата, в том числе один сегодня в Ногинской больнице. Всего на его закупку было выделено более 20 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Рентген-аппарат рассчитан на 2 рабочих места и сможет принимать порядка 40 человек в смену. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Она доступна как взрослому, так и детскому населению.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.