В Подмосковье заготовили почти 14 тонн донорской крови

Более 13,7 тонны донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области с начала года. Сдать кровь можно в Московском областном центре крови, его филиалах и на выездных акциях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сдать донорскую кровь и ее компоненты жители могут в Московском областном центре крови, его филиалах в Подольске, Воскресенске, Щелкове, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске, а также в отделениях переливания крови при медучреждениях и во время выездных акций.

«Донация позволяет спасти жизнь. Переливание крови требуется пациентам любого возраста — пострадавшим в ДТП, людям с травмами и ожогами, больным онкологическими заболеваниями, недоношенным детям и другим пациентам. С начала года в Московской области благодаря донорам удалось заготовить более 13,7 тонны донорской крови и ее компонентов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стать донором может любой желающий старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00, предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.

Полный список учреждений службы крови Московской области размещен на сайте https://donormo.ru/usk-mo/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.