В Подмосковье выбрали лучших медработников скорой помощи по итогам конкурса

Московская областная станция скорой медицинской помощи провела конкурс профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медицинских сестер, братьев и диспетчеров. Участие могли принять сотрудники со стажем не менее трех лет.

Конкурс включал три этапа: онлайн-тестирование, практические задания и демонстрацию навыков. Лучшим врачом стала Татьяна Иванова из Раменской подстанции, лучшим фельдшером — Екатерина Пекшева из Люберецкой подстанции, лучшим медбратом — Азат Шарипов из Клинской подстанции, лучшим диспетчером — Анна Худякова из Дмитровской подстанции.

Всего определили 12 победителей и призеров. Им вручат денежные премии: врачам — от 130 до 170 тыс. рублей, фельдшерам — от 100 до 150 тыс. рублей, медбратьям и медсестрам — от 80 до 120 тыс. рублей. Заместитель председателя правительства Московской области Максим Забелин отметил, что конкурс помогает поддержать и выделить лучших сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.