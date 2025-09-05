В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родилось почти 220 здоровых детей

В Московской области женщины с положительным ВИЧ-статусом могут родить здорового ребенка. Так, с начала года в регионе от родителей с ВИЧ родилось почти 220 здоровых детишек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«При условии соблюдения всех рекомендаций специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи ВИЧ-инфекции ребенку стремится к нулю. С начала года в Подмосковье от родителей с ВИЧ родилось 218 здоровых детей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап — прием антиретровирусной терапии во время беременности. Совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе центром по профилактике и борьбе со СПИДом успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты Центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 лет — до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Подробную информацию о правилах постановки на учет в Московский областной Центр СПИД, о рекомендациях беременным и молодым родителям, а также о местах обследования можно узнать на официальном сайте центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.