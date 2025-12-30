В Подмосковье приглашают доноров с IV отрицательной группой крови в праздники

Московский областной центр крови приглашает доноров с IV отрицательной группой крови в праздничные дни. Доноры, сдавшие кровь с 29 декабря по 9 января, смогут принять участие в розыгрыше фотосессии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор на 30 декабря 2025 года. В учреждении отмечают, что особенно востребованы доноры с IV отрицательной группой крови. Для сдачи цельной крови предварительная запись не требуется.

Заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова подчеркнула, что вклад каждого донора помогает поддерживать необходимый запас компонентов для пациентов. Она добавила, что донорство в праздничные дни становится настоящим новогодним чудом.

В период с 29 декабря по 9 января в центре проходит марафон «Волшебная капля». Все доноры, сдавшие кровь в этот период, смогут принять участие в розыгрыше фотосессии с символом наступающего года — лошадкой. Подарком можно воспользоваться индивидуально, с семьей или парой.

Донором может стать совершеннолетний гражданин России или иностранный гражданин, проживающий в стране на законных основаниях не менее одного года и не имеющий медицинских противопоказаний. График работы центра в праздничные дни отличается от обычного, ознакомиться с ним можно на сайте учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.