В Подмосковье особое внимание уделяется помощи детям с редкими заболеваниями

В Московской области сегодня особое внимание уделяется помощи детям с редкими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В орфанном регистре — 637 детей по 42 нозологиям, они также получают все необходимые лекарства. В регистре паллиативной медицинской помощи — 723 ребенок. Для них создано свыше 100 койко-мест, кроме того, в этом году медицинские бригады совершили почти 8 тыс. выездов на дом.

Для реабилитационной помощи детям в регионе создано свыше 600 коек, из них 440 — федеральные учреждения, 18 — амбулаторно-поликлинические учреждения, оказывающие помощь на 3-м этапе реабилитации.

Приоритетом является оказание медицинской помощи без ожидания: проведение первой стадии реабилитации уже на стационарном этапе с дальнейшем направлением на амбулаторную или стационарную реабилитацию 2 этапа или в санаторий. Это реализуется в автоматическом режиме в ЕМИАС и позволит сопровождать ребенка по окончании выписки из стационара и уменьшить осложнения после травм и заболеваний.

В Московской области — более 22,3 тыс. детей с федеральной льготой и свыше 55,8 тыс. детей с региональной льготой обеспечены медицинскими препаратами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе работают свыше 3 тыс. врачей-педиатров, из них 1,5 тыс. — участковых, 555 узких специалистов.

«Врачи всегда рядом с детьми и их родными, они делают все возможное, чтобы помочь», — отмечал глава региона.