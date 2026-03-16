В Подмосковье хирурги центра Рошаля спасли мальчика с вилкой в щеке

Четырехлетний мальчик поступил в Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля с вилкой, глубоко вошедшей в щеку после падения на кухне. Врачи экстренно провели операцию и избежали повреждения лицевого нерва и слюнной железы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ребенка доставила бригада скорой помощи. По данным медиков, мальчик бежал на кухню с вилкой в руках, споткнулся и упал. Острые зубцы пробили кожу и вошли в околоушно-жевательную область. Родные сразу вызвали скорую помощь.

В центре Рошаля врачи оперативно провели обследования и удалили инородное тело. Хирурги выполнили ревизию раны и ушили поврежденные ткани.

«В ходе вмешательства мы тщательно обработали травмированный участок, аккуратно извлекли вилку и ушили травмированные ткани. В данном случае мальчику очень повезло — в этой области расположены околоушная слюнная железа и проходят ветви лицевого нерва. Повреждение этих структур могло повлечь за собой значительно более серьезные последствия, включая стойкие функциональные нарушения. Операция прошла успешно и без осложнений», — сказала челюстно-лицевой хирург Анна Алексиадис.

После операции ребенок быстро восстановился, и уже на второй день его выписали домой. Со временем швы заживут без следа.

Врачи напоминают родителям о необходимости хранить острые предметы вне доступа детей. Если ребенок проглотил, вдохнул или получил травму из-за инородного тела, следует немедленно вызвать скорую помощь и не пытаться извлечь предмет самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.