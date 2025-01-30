В Подмосковье 220 тыс человек прошли онкоскрининг полости рта в 2024 году

В Московской области на приеме у врача-стоматолога проводится диагностика новообразований полости рта — люминесцентная стоматоскопия. Исследование позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Онкоскрининг полости рта — абсолютно безболезненная процедура, позволяющая вовремя заподозрить патологию. Всего в прошлом году такую диагностику прошли более 218,6 тыс. человек, в результате у 142 выявлено онкологическое заболевание. Все они были направлены на консультацию к врачу-онкологу», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.