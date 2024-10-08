В Павловском Посаде пройдет акция «День донора крови» 24 октября

В Павловском Посаде в очередной состоится благотворительная акция «День донора крови». Добровольно сдать кровь можно 24 октября с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для удобства граждан, площадкой для добровольного забора крови станет Дом культуры «Октябрь» — в центре города и в пешей доступности от остановочных пунктов маршрутного автотранспорта, авто и ж/д вокзалов, расположенный по адресу: г. Павловский Посад, ул. Герцена, д. 15.

Стать донором крови может каждый человек, достигший совершеннолетия — от 18-ти и больше лет, а также, если нет противопоказаний от врача к донации, накануне сдачи крови соблюдена диета донора. При соблюдении всех условий, для добровольной сдачи крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Контактный телефон кабинета переливания крови ГБУЗ МО «Павлово-Посадская больница» — 8 (496) 432-23-39. Возрастное ограничение: 18+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.