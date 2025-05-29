В Луховицах обсудили ход капремонта терапевтического корпуса больницы

Капремонт медучреждения стал темой срочной выездной администрации, которую провел глава Луховиц, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин. Он пришел на объект вместе с представителями окружного Совета ветеранов, Общественной палаты, активистами партийного проекта «Здоровое будущее» и жителями, которых интересует вынесенный на обсуждение вопрос.

«Здание корпуса старое и не видело серьезного ремонта с момента постройки, поэтому проведение работ стало необходимостью. Помещения, как и внешний вид корпуса, преобразятся до неузнаваемости. Главная цель — чтобы пациенты лечились здесь с комфортом и удобствами. Помимо капремонта в учреждение уже поступило много дорогостоящего оборудования», — сказал Сергей Тимохин.

Участники выездной администрации прошлись по этажам и задали строителям вопросы. Было отмечено, что корпус на время капремонта не закрывался. Подрядчики пока работают в одной части здания. В другой половине лечатся пациенты, и работает медперсонал.

Как сказали подрядчики, проект непростой, поэтому они допустили отставание от графика, из-за чего обещанный переезд в обновленную половину пятиэтажки, который планировался на конец апреля, не состоялся.

«С подрядчиками провели серьезный разговор. В настоящее время они усилились. Строители подчеркнули, что сроки завершения капремонта остаются прежними — конец 2025 года. При этом переезд в готовую „левую“ часть здания состоится в июле», — отметил Сергей Тимохин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.