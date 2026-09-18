В Люберцах 19 сентября проведут диспансеризацию в Центральном парке

Жители Люберец 19 сентября смогут пройти базовые обследования и сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции в Центральном парке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Акция пройдет с 10:00 до 13:00 у главного входа в Центральный парк со стороны Октябрьского проспекта. Она рассчитана на жителей, которым трудно посетить врача в рабочие дни.

Первичный осмотр займет не более 20 минут. В программу входят опрос для оценки рисков, измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиограмма и анализ крови. Мужчинам 45, 50, 55, 60 и 64 лет предложат сдать кровь на ПСА для раннего выявления заболеваний предстательной железы.

Все желающие также смогут вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции. Результаты анализов поступят в личный кабинет на портале «Госуслуги». При выявлении отклонений сотрудники поликлиники свяжутся с пациентом, определят группу здоровья и дадут рекомендации.

«Диспансеризация — это не просто очередной осмотр. Это возможность заметить болезнь на ранней стадии, когда ее легче и безопаснее лечить», — напомнила заместитель главного врача Люберецкой больницы Нелли Вишнякова.

Для участия необходимы паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Кровь рекомендуется сдавать не раньше чем через два часа после еды, лучше прийти натощак.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.