В Клину появились на свет 127 малышей в августе
Фото - © Администрация городского округа Клин
За август в Клинском роддоме появились на свет 127 детей: родились 65 мальчиков и 62 девочки, сообщает пресс-служба администрации горокруга Клин.
Специалисты Клинского роддома отмечают, что из 127 семей — 40 стали многодетными. В них появились на свет от трех детей и больше. В двух семьях появилось на свет по 6-му ребенку, в одной из семей новорожденный малыш стал 8-м по счету ребенком в семье.
Клинский роддом является окружным акушерским перинатальным стационаром второго уровня. Его мощность 60 коек. В 2023 году здесь родилось 1504 малыша. В 2023 году в Клину принимали роды у женщин из Индонезии, Испании и Египта. В Клин охотно едут рождать жительницы Тверской области и северного Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.
«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.