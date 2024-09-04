В Клину появились на свет 127 малышей в августе

Специалисты Клинского роддома отмечают, что из 127 семей — 40 стали многодетными. В них появились на свет от трех детей и больше. В двух семьях появилось на свет по 6-му ребенку, в одной из семей новорожденный малыш стал 8-м по счету ребенком в семье.

Клинский роддом является окружным акушерским перинатальным стационаром второго уровня. Его мощность 60 коек. В 2023 году здесь родилось 1504 малыша. В 2023 году в Клину принимали роды у женщин из Индонезии, Испании и Египта. В Клин охотно едут рождать жительницы Тверской области и северного Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.