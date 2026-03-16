В Клинской больнице начал работу новый мобильный рентген-аппарат

В Клинскую больницу поступил новый передвижной рентген-аппарат отечественного производства. Оборудование может работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора, что обеспечивает его автономность до месяца.

Аппарат «Парус» предназначен для использования в травматологии, ортопедии, кардиологии, хирургии и реанимации. Он позволяет проводить все виды рентгенографии, в том числе диагностику переломов, пневмонии и других патологий легких у тяжелых лежачих пациентов. Благодаря мобильности устройство можно перевозить в отдаленные подразделения и использовать на выездных приемах.

Врач-рентгенолог Евгения Тарасова отметила, что новое оборудование упростило работу медиков и позволило проводить обследования даже в небольших помещениях. Цифровые технологии обеспечивают получение качественных снимков за 1–2 секунды с минимальной лучевой нагрузкой, а заключение готово через 15 минут. Ранее аналоговые аппараты требовали до часа на обработку снимков. Новая техника поступила по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» при поддержке губернатора и руководства больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

