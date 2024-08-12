В Южной Корее прибывающие с Олимпиады рейсы будут проверять на клопов
Правительство Южной Кореи считает, что после Олимпийских игр в Париже в страну могут быть завезены постельные клопы, поэтому все прибывающие рейсы будет проверять специально обученная собака породы бигль по кличке Чеко, пишет РБК.
Единственная собака-ищейка, способная искать постельных клопов, будет проверять все рейсы. Власти сообщают, что Чеко нужно всего две минуты, чтобы проверить весь стандартный гостиничный номер на наличие клопов.
«Есть вероятность, что клопы проникнут в страну», — прокомментировали власти нестандартную проверку на въезде в Южную Корею через аэропорт Инчхона.
Как повлияет дополнительная проверка на работу аэропорта и досмотр пассажиров, не уточняется.
Ранее сообщалось, что 11 августа в Париже состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр. В церемонии принимал участие в том числе актер Том Круз.