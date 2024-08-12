В Южной Корее прибывающие с Олимпиады рейсы будут проверять на клопов

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В Южной Корее рейсы из Парижа будут проверять на постельных клопов

Правительство Южной Кореи считает, что после Олимпийских игр в Париже в страну могут быть завезены постельные клопы, поэтому все прибывающие рейсы будет проверять специально обученная собака породы бигль по кличке Чеко, пишет РБК .

Единственная собака-ищейка, способная искать постельных клопов, будет проверять все рейсы. Власти сообщают, что Чеко нужно всего две минуты, чтобы проверить весь стандартный гостиничный номер на наличие клопов.

«Есть вероятность, что клопы проникнут в страну», — прокомментировали власти нестандартную проверку на въезде в Южную Корею через аэропорт Инчхона.

Как повлияет дополнительная проверка на работу аэропорта и досмотр пассажиров, не уточняется.

Ранее сообщалось, что 11 августа в Париже состоялась церемония закрытия летних Олимпийских игр. В церемонии принимал участие в том числе актер Том Круз.