В известном средстве для татуажа бровей из США нашли вызывающий рак кобальт

В известном средстве для татуажа бровей из Соединенных Штатов нашли опасную концентрацию кобальта. У девушек, использующих его, могут возникнуть аллергия и даже онкология, сообщает « Поток ».

Кобальт добавляют в пигменты, чтобы получить насыщенные и стойкие цвета. Но слишком большая его концентрация может спровоцировать яркую аллергию. У девушек может чесаться и краснеть кожа, возникать сыпь и шелушение.

Чрезмерное содержание кобальта может вызвать развитие рака. В РФ такие составы можно приобрести в профессиональных магазинах, которые доставляют товары из США.

При этом в ЕС изделия с чрезмерным количеством кобальта снимают с продажи. Стоимость американских средств для татуажа бровей — несколько тыс. рублей за единицу.

