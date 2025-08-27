В Химках открыли центр грудного вскармливания и развития ребенка

В детской поликлинике № 5 в Сходне округа Химки открыли центр поддержки грудного вскармливания и развития ребенка. Мамам помогут наладить лактацию, подобрать более удобные позы для кормления и расскажут, как сохранить свое здоровье и здоровье малыша, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для этого в новом центре есть все необходимое: специальное удобное кресло и даже игровой уголок для детей, если у мамы есть ребенок постарше. Медики будут работать с мамами и очно, и с помощью телемедицины.

Научат здесь и тому, как правильно пользоваться молокоотсосом и проконсультируют о режиме лактации в зависимости от возраста малыша.

Записаться на консультацию можно в личном кабинете на сайте zdrav.mosreg.ru, по телефону 122, на стойке администрации поликлиники или на приеме у педиатра.

«Обучаем технике грудного вскармливания. Чтобы мамы не боялись, кормили грудью. Не боялись, во-первых, за свою красоту. Во-вторых, дискомфорта в первое время грудного вскармливания», — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Современным подходам к грудному вскармливанию обучат и врачей на специальных курсах. Среди специалистов — педиатры и акушер-гинекологи.

Центр поддержки грудного вскармливания и развития ребенка — первый в Химках. И один из первых в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.