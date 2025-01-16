В физиополиклинике Электростали появился новый аппарат магнитно-лазерной терапии

В физиополиклинику Центральной медико-санитарной части № 21 поступило новое современное оборудование. Теперь пациенты могут улучшить свое состояние с помощью современных методов физиотерапии, сообщает пресс-служба администрации округа Электросталь.

В физиополиклинике ЦМСЧ № 21 появился новый аппарат магнитно-лазерной терапии. Данный аппарат поможет в лечении остеохондроза, грыж позвоночника, радикулопатий, а также поможет в восстановлении послеоперационных швов.

Кроме того, поступило еще одно новое оборудование — аппарат магнитотерапии АЛМАГ 02. В отличие от предшественника он работает по отдельным программам. Данный аппарат поможет пациентам в восстановлении после травм, лечении бронхолегочных патологий и заболеваний периферической нервной системы.

Центральная медико-санитарная часть № 21 находится по адресу: г. Электросталь, ул. Комсомольская, 3.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.