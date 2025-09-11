В европейских больницах распространяется опасный грибок с летальностью до 62%

В европейских больницах начал распространяться грибок Candidozyma auris, который вызывает серьезные инфекции у больных людей. При этом он устойчив к некоторым противогрибковым препаратам, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Согласно прошлогоднему исследованию, распространение грибка C. auris продолжается с высокой скоростью. За период с 2013 по 2023 год страны ЕС и Европейской экономической зоны зарегистрировали 4 012 случаев инфицирования или обнаружения колоний этого грибка.

Кандидемия, то есть проникновение грибков рода Candida в кровоток, характеризуется высокой смертностью, которая варьируется от 29% до 62%.

В центре отметили, что наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Испании, Греции, Италии, Румынии и Германии. В 2023 году было зарегистрировано 1 346 случаев в 18 странах ЕС и Европейской экономической зоны. Новейшие вспышки грибковой инфекции были отмечены во Франции, Германии и на Кипре.

