Новая угроза: ученые рассказали о вирусе Salt Gully

Salt Gully так же смертелен, как и родственные ему вирусы Нипах и Хендра, с высокой вероятностью летального исхода, доходящей до 75%. В то же время он проявляет зловещую скрытность, подобную Covid-19, длительное время, более 10 лет, незаметно распространяясь среди популяции летучих лисиц. Это указывает на то, что опасность могла постепенно и незаметно нарастать.

Информация об австралийском вирусе появляется в связи с тревожными известиями из Азии. Китайские исследователи обнаружили у летучих мышей новый тип вируса, который уже способен инфицировать человека. Все эти факты складываются в общую картину масштабной биологической катастрофы, первоисточником которой снова и снова становится Восточный регион с его безрассудным поведением в отношении дикой природы.

Ученые в срочном порядке разрабатывают систему защиты, но, как показала ситуация в Ухани, где рынок диких животных послужил очагом глобальной пандемии, одних только диагностических тестов недостаточно. Необходимы полная готовность и строгий контроль над подобными источниками инфекции, пока не стало непоправимо поздно.

