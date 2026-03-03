В Егорьевске внедрили ИИ-мониторинг пациентов в реанимации

Систему интеллектуального видеомониторинга «Третье мнение» запустили в Егорьевской больнице для повышения безопасности пациентов в реанимации и отделении интенсивной терапии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Система на базе искусственного интеллекта работает круглосуточно и помогает медикам оперативно реагировать на тревожные события. Решение направлено на повышение качества медицинского ухода и снижение риска осложнений.

Алгоритмы распознают попытки пациента встать и риски падения, фиксируют несвоевременную реакцию при выходе из наркоза, выявляют тремор и повышенную двигательную активность. Также ИИ отслеживает риски отсоединения катетеров и аппаратов жизнеобеспечения, контролирует выполнение врачебных назначений и соблюдение регламентов посещения пациентов персоналом.

Система интегрирована с медицинской информационной системой больницы. Это исключает ручной ввод данных. Обработка и хранение информации ведутся в защищенном локальном контуре учреждения. Предусмотрены режим приватности с размытием изображения и автоматическое закрытие камеры при необходимости.

«Мы продолжаем внедрять ведущие цифровые решения в медицинских организациях Подмосковья. ИИ-мониторинг — это инструмент, помогающий медицинскому персоналу. Он позволяет повысить безопасность пациентов и снизить риск осложнений. Важно, что технология не заменяет врача или медсестру, а снижает на них нагрузку», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Зампред подчеркнул, что технология служит вспомогательным инструментом для медиков и повышает уровень безопасности пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.