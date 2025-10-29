В Дубне прошел форум «Здравоохранение»

В очередной раз медики вышли к жителям в Дубне для открытого диалога и быстрых консультаций. На этот раз форум «Здравоохранение» состоялся в Институтской части, принимали жителей специалисты медико-санитарной части № 9 ФМБА России — от врачей поликлиники до заведующих отделениями стационара. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На форуме с жителями общались кардиологи, неврологи, гематолог, онколог, эндокринолог и другие медики. Узкие специалисты проводили первичную диагностику и, при необходимости, отправляли на дообследование или госпитализацию.

«Такой формат общения очень эффективен, поскольку людям возрастным не так легко записаться к узкому специалисту, а людям, которые работают, тоже не так легко в дневное время выбраться. Поэтому это оптимальные время и площадка для обеспечения доступности медицинской помощи населению», — отметила врио начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Оксана Лекова.

Особой популярностью пользовались врачи-кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги. Так, на форуме была возможность провести первичную диагностику заболеваний вен нижних конечностей.

Среди гостей форума были и ветераны специальной военной операции. Для них и членов их семей в медико-санитарной части открывается полный спектр возможностей для реабилитации и адаптации после возвращения из зоны боевого соприкосновения.

Как и на прошлом форуме «Здравоохранение» для участников организовали лотерею. Среди призов — косметическая продукция дубненских предприятий, сувениры с символикой наукограда и сертификаты на прохождение физиопроцедур в медико-санитарной части на новейшем оборудовании.

«Я очень довольна, благодарю, и хотела бы, чтобы чаще такие мероприятия проводились», — поделилась жительница Дубны Наталья Смольникова.

Прошлый форум «Здравоохранение» прошел в сентябре. В нем приняли участие специалисты Дубненской больницы.

«Жители получили ответы на волнующие вопросы, прошли первичную консультацию у врачей и записались на плановые приемы. Активные участники форума получили призы. Ну, а мы подводим итоги и продолжаем работать над тем, чтобы в Дубне была лучшая медицина!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.