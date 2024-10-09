В Дубне пройдет очередная донорская акция 14 октября

Новая выездная акция для доноров Дубны пройдет 14 октября с 9:30 до 12:00 на территории библиотеки ОИЯИ им. Блохинцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед процедурой каждый донор пройдет оценку состояния здоровья: анкетирование, измерение артериального давления, анализ крови для определения группы, резус-фактора и уровня гемоглобина. При отсутствии противопоказаний врач допустит к донации.

«Призываем жителей снова принять участие в донорской акции и оказать помощь тем, кто находится в сложной ситуации и нуждается в переливании крови. День донора — это прекрасная возможность сделать доброе дело и стать частью донорского движения. Кровь донора — это кровь, дарующая жизнь», — отметил главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов.

Донором можно стать с 18 лет при отсутствии противопоказаний. За безвозмездное донорство каждый сдавший кровь получает денежную компенсацию на питание в размере 998 рублей, и справку для освобождения от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Предварительная запись начнется 11 октября с 9:00 до 20:00 по телефону: 217-04-00, доб. 0787.

Больше информации о правилах подготовки к донорству можно узнать на сайте www.donormo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.