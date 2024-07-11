В Домодедовской поликлинике № 2 начал работу эндоскопический амбулаторный центр

В домодедовской поликлинике № 2 в микрорайоне Южный открылся эндоскопический амбулаторный центр. В этом центре проводятся все обследования для амбулаторных пациентов, запись на исследования осуществляет врач, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Амбулаторный центр полностью оснащен и оборудован новейшим эндоскопическим оборудованием последних моделей: гастроскоп — для исследования пищевода, желудка и начального отдела двенадцатиперстной кишки, колоноскоп — для осмотра слизистой оболочки толстой кишки; бронхоскоп — для исследования бронхов и лёгких — позволяют с высокой точностью диагностировать патологии желудочно-кишечного тракта. Всего шесть процедурных кабинетов и две операционных, в них можно проводить исследования под наркозом.

«В ближайшее время откроется кабинет анестезиологии, в котором будут проводиться исследования под наркозом и малоинвазивные операции, удаление небольших образований желудочно-кишечного тракта и забор материала для проведения гистологических исследований и определения характера новообразований», — рассказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов.

Центр работает по программе министерства здравоохранения МО и будет финансироваться за счет средств обязательного медицинского страхования. Пациенту окажут услуги в центре по полису ОМС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.