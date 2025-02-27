В больнице Егорьевска проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета

Неделя с 24 февраля по 1 марта объявлена Минздравом Российской Федерации неделей поддержания и укрепления иммунитета (в честь Всемирного дня иммунитета 1 марта). Врач-терапевт Егорьевской больницы Наталья Трач поделилась важной информацией об иммунитете человека, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Иммунитет защищает наш организм от вирусов и бактерий, обезвреживает и разрушает попавшие в организм чужеродные клетки. Но под действием различных факторов иммунная система может ослабнуть. Сигнализировать об этом могут частые простуды и бактериальные инфекции: ангины, циститы, гаймориты, длительное заживление ран, абсцессы и грибковые поражения ногтей и кожи», — пояснила Наталья Трач.

Иммунная система, по ее словам, играет ключевую роль в защите организма от патогенов и инфекций. Она состоит из врожденного и адаптивного иммунитета, каждый из которых выполняет свои функции. Врач рекомендует для поддержания иммунитета есть больше фруктов и овощей. Они богаты витаминами и минералами, которые укрепляют защитные силы организма. Также важно соблюдать питьевой режим, если нет медицинских противопоказаний, нужно выпивать в сутки не менее 1,5 литров чистой воды. Начинать свой день стоит с зарядки — физическая активность способствует улучшению кровообращения и помогает организму справляться с инфекциями. Полезны также прогулки на свежем воздухе. Еще один важный пункт для поддержания защитных сил организма — отдых. Нужно спать не менее 7-8 часов в сутки, и находить время для того, чтобы расслабиться, в течение дня.

«Не забывайте своевременно приходить на профилактический осмотр к врачу и записываться на диспансеризацию, которая может вовремя выявить наличие скрытых заболеваний», — заключила врач Наталья Трач.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.