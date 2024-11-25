В больнице Долгопрудного появились три новых портативных аппарата ИВЛ

Три портативных аппарата для искусственной вентиляции легких, общей стоимостью 7,5 млн рублей, поступили в отделение реанимации Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Аппараты предназначены для транспортировки пациентов в критическом состоянии внутри стационара, например из приемного отделения в операционную или в отделение реанимации, — пояснили в Долгопрудненской больнице. — Портативные транспортные приборы легко настроить также для вентиляции легких ребенка и следить за всеми показателями жизнедеятельности пациента одновременно и вне зависимости от условий перевозки».

В аппарате предусмотрена неинвазивная вентиляция — этот режим позволяет регулировать давление и стимулировать пациента дышать самостоятельно. Кроме того, благодаря определенным функциям прибора ИВЛ можно следить за дыхательным объемом в процессе искусственной вентиляции легких и выставлять минимальное пиковое давление на вдохе.

Все это дает возможность, пользуясь одним аппаратом, эффективно вентилировать легкие у пациентов с разным состоянием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.