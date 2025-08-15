В Балашихе пройдет донорская акция

Жители Балашихи смогут принять участие в выездной донорской акции 21 августа. Она состоится в микрорайоне Железнодорожный на стадионе «Орион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором акции выступит «Московский областной центр крови». Доноры получат денежную компенсацию на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Для участия необходимо следующее:

Постоянная или временная регистрация в любом субъекте РФ;

Возраст старше 18 лет;

Отсутствие противопоказаний;

Оригинал паспорта и СНИЛС.

Время проведения: 9.00 — 12.00. Предварительная запись не требуется.

Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, 1А.

Донорская акция — это необходимое мероприятие, которое позволяет спасти множество жизней. В этом году в День донора в Балашихе было собрано 15 литров крови. Каждый может сделать свой незаменимый вклад и помочь нуждающимся.

Подробную информацию можно найти по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+.

