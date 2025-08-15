В Балашихе пройдет донорская акция
Фото - © "Московский областной центр крови"
Жители Балашихи смогут принять участие в выездной донорской акции 21 августа. Она состоится в микрорайоне Железнодорожный на стадионе «Орион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Организатором акции выступит «Московский областной центр крови». Доноры получат денежную компенсацию на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.
Для участия необходимо следующее:
- Постоянная или временная регистрация в любом субъекте РФ;
- Возраст старше 18 лет;
- Отсутствие противопоказаний;
- Оригинал паспорта и СНИЛС.
Время проведения: 9.00 — 12.00. Предварительная запись не требуется.
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, 1А.
Донорская акция — это необходимое мероприятие, которое позволяет спасти множество жизней. В этом году в День донора в Балашихе было собрано 15 литров крови. Каждый может сделать свой незаменимый вклад и помочь нуждающимся.
Подробную информацию можно найти по ссылке.
Возрастное ограничение: 18+.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.
«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.