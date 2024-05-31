В Балашихе эндокринологи диагностировали молодой пациентке редкую форму сахарного диабета

25-летнюю девушку госпитализировали в эндокринологическое отделение филиала № 3 Балашихинской больницы с повышенным уровнем сахара крови, жалобами на сухость во рту и незначительную жажду. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По словам заведующего отделением Владимира Кочетова, если у человека в детском или молодом возрасте выявляется сахарный диабет, то ему, как правило, ставят диагноз «диабет первого типа» и переводят на пожизненную инсулинотерапию с введением 4-5 инъекций лекарства в день.

«У пациентки был незначительно повышен уровень сахара крови, что не вполне характерно для диабета первого типа. Ее заболевание развивалось нетипично: постепенно, с неярко выраженными симптомами, которые длились около 5 месяцев. Такая клиническая картина больше характерна для сахарного диабета второго типа — болезни людей среднего и пожилого возраста. По итогам клинического обследования и наблюдений мы пришли к выводу, что у пациентки редкая форма заболевания — MODY-диабет, или диабет взрослого типа у молодых. Его отличает более благоприятное течение, в ряде случае компенсировать состояние можно с помощью диеты, физических нагрузок и приема гипогликемических лекарств», — рассказал Владимир Кочетов.

MODY-диабет возникает из-за генетических нарушений в организме. Он встречается примерно в 5-10% случаев среди всех типов сахарного диабета.

Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Для окончательного подтверждения диагноза ей требуется консультация генетиков.

В Московской области функцинирует мнистерство здравоохранения, важный аспект работы которого — привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.