Психотерапевт Муталиев: люди с депрессией могут спать слишком много

Врач-психиатр, психотерапевт «Атласа» Тимур Муталиев заявил, что среди не самых очевидных признаков депрессии — постоянная усталость и нарушения сна: при этом, больные могут как страдать от бессонницы, так и спать слишком много, сообщает Газета.ru .

«Человек жалуется на усталость, бессонницу или наоборот спит по 10–12 часов, объясняя все „сезоном“, — объяснил доктор.

По его словам, среди других проблем — потеря вкуса к жизни и раздражительность, а также боли в спине, желудке или голове без причины. Обратиться к врачу стоит, если они длятся дольше 2 недель и мешают.

Не стоит призывать людей с депрессией «собраться» или сетовать на проблемы у других. Лучше предложить помощь — например, в поиске хорошего психолога, заключил врач.

Ранее сообщалось о тренде на бедроттин г у последнего поколения: современные молодые люди не жаждут активной деятельности, зато отлично умеют расслабляться. Они не хотят быть продуктивными и максимально бережны к самим себе.