Усталость и апатия: врач назвала главные признаки дефицита железа

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Гастроэнтеролог Терехова: постоянная усталость и апатия говорят об анемии

Железодефицитная анемия встречается у многих, причем ее зачастую путают со стрессом и переутомлением. Врач-терапевт и гастроэнтеролог медцентров «Андреевские больницы — Неболит» Татьяна Терехова рассказала, каковы первые признаки дефицита железа и какие анализы нужно сдать, чтобы не допустить тяжелой анемии, сообщает «Вечерняя Москва».

Проверить уровень железа необходимо, если наблюдаются следующие симптомы: постоянная усталость и апатия, головные боли, головокружения и активное выпадение волос.

«Обнаружив дефицит железа на ранних этапах, можно значительно облегчить лечение и избежать осложнений, связанных с анемией», — отметила Терехова.

Как пояснила медик, анемия приводит к тому, что гемоглобин в крови не может доставлять достаточный объем кислорода к тканям и органам.

Для точной диагностики железодефицита врач посоветовала сдать следующие анализы: общий клинический анализ крови, биохимический анализ крови на определение уровня сывороточного железа, ферритина и трансферрина, дополнительные пробы для оценки состояния печени, почек, на витамин B12 и фолиевую кислоту.