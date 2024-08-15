Уролог МОНИИАГ объяснил, почему начало половой жизни может осложнить цистит

С циститом (воспалением мочевого пузыря) хотя бы раз в жизни сталкивалась практически каждая женщина. В целом цистит можно смело назвать женской болезнью, потому что мужчины практически им не болеют. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Женская мочеполовая система имеет свои особенности: мочеиспускательный канал у них короче и шире мужского и расположен в непосредственной близости от влагалища и прямой кишки, что создает благоприятные условия для проникновения инфекции в мочевой пузырь. Кроме того, не редки анатомические особенности развития, способствующие рецидивированию заболевания. Именно поэтому риск заболеть циститом для женщин выше в 50 раз, чем для мужчин», — рассказал врач-уролог МОНИИАГ Игорь Карабач.

Специалист отметил, что в группе риска проявлений этого неприятного заболевания находятся не только взрослые женщины, но и девушки, только вступающие в активную половую жизнь. Неприятные симптомы могут развиться при первом половом общении даже в том случае, если половой партнер был абсолютно здоров и половой акт не был особо бурным, так как он сопровождается забросом микрофлоры влагалища в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь. В ряде случаев стенки этих органов не справляются с такой атакой при первом знакомстве с половым партнером, и начинается воспалительная реакция, то есть цистит.

Врач призвал молодых женщин не бояться посещения врача, если после первого полового акта возникли болезненные ощущения, ведь своевременная помощь и совет доктора может помочь избежать неприятных ощущений в дальнейшем, профилактировать развитие хронического цистита и снять страхи перед началом «взрослой» жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.