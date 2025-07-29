Упадок сил и проблемы с вниманием: как постоянный недосып влияет на здоровье

Многие недооценивают значение полноценного сна, но регулярный недосып постепенно подтачивает здоровье. Уже после нескольких коротких ночей человек может почувствовать упадок сил, раздражительность и проблемы с вниманием. Если это продолжается неделями и месяцами, страдают уже не только настроение и работоспособность, но и жизненно важные органы и системы. Чем может обернуться хронический дефицит сна и почему он опасен, сообщила РИАМО врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Вера Сережина.

В условиях хронического недосыпа организм перестает восстанавливаться, как должен. Происходит сбой в выработке кортизола — гормона стресса, нарушаются процессы обновления клеток, снижается иммунитет. Это проявляется в частых простудах, общей утомляемости, медленном заживлении ран и склонности к воспалительным процессам.

От недостатка сна страдает и сердечно-сосудистая система. Давление становится нестабильным, возрастает риск тахикардии и других нарушений ритма. Долговременные последствия включают развитие гипертонии, а также увеличение вероятности инфаркта и инсульта.

«Бессонные ночи могут повлиять и на обмен веществ: нарушается выработка гормонов лептина и грелина, которые влияют на синтез инсулина, что чревато преддиабетическими состояниями. Также меняется работа пищевого центра в мозге — человеку становится труднее контролировать аппетит, возрастает тяга к калорийной пище. Все это может привести к лишнему весу и проблемам с ЖКТ», — сказала Сережина.

Психоэмоциональное состояние тоже ухудшается. Из-за дефицита сна снижается уровень серотонина, ухудшается настроение, появляется тревожность, при этом возрастает агрессия и возникают порывистые неконтролируемые движения. Это свидетельствует о перевозбуждении нервной системы: человеку труднее справляться с повседневными задачами, снижается мотивация и интерес к жизни. Со временем это может вылиться в депрессию или хроническое нервное истощение.

Полноценный отдых необходим для того, чтобы организм справлялся с нагрузками и восстанавливался. Взрослому человеку рекомендуется спать не менее 7–9 часов. Плохая привычка недосыпать — это фактор риска, который с возрастом становится все более значимым.

«Важно соблюдать режим сна и бодрствования: нелишним будет поставить себе на будильнике напоминание о том, что пора ложиться спать, исключить за 1,5 часа до сна использование гаджетов, спать в тихой затемненной комнате или помещении на ортопедическом матрасе. Если сон не получается наладить, нужно пройти лабораторное исследование уровня гормона мелатонина в слюне. При его недостатке — обратиться к неврологу за назначением лекарства», — добавила врач.