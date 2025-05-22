Удивительное средство: клубника способна замедлить деление опухолевых клеток

Диетолог Кристина Пришвина рассказала, что экстракты клубники способны замедлить деление опухолевых клеток, особенно при раке пищевода, толстой кишки и молочной железы, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Как отметила врач, клубника обладает высоким уровнем противоопухолевой активности и антиоксидантным действием благодаря антоцианам, витаминам С, флавоноидам, например, кверцетинам. Также она нейтрализует свободные радикалы, препятствуя повреждению ДНК-клеток, и подавляет воспаление. Полифенолы в ягоде снижают экспрессию противовоспалительных цитокинов, а экстракты клубники замедляют деление опухолевых клеток.

Также диетолог добавила, что клетчатка клубники и фенольные соединения в ней улучшают состав кишечной флоры, что, в свою очередь, положительно влияет на иммунитет, снижая канцерогенез. Более того, отмечается, что ягода богата витамином С, фолиевой кислотой, витамином А, витаминами группы В.

Минералов в клубнике также много: содержатся калий, магний, кальций, фосфор, железо, цинк, марганец, а также следы меди, йода и селена. Благодаря своему составу клубника оказывает пребиотическое действие, особенно важное для людей, страдающих инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

«При различных заболеваниях дозировки различаются: для профилактики онкологических заболеваний рекомендуется 150-200 г в день, при сахарном диабете второго типа — около 100-150 г, а при сердечно-сосудистых заболеваниях можно употреблять до 300 г для снижения уровня холестерина», — заключила Пришвина.