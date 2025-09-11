Ученые заявили, что сладкие напитки и алкоголь ускоряют выпадение волос

Международная группа ученых провела масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Journal of Nutritional Health (JNH). Специалисты обнаружили прямую связь между рационом питания и состоянием волос.

Исследование показало, что регулярное употребление алкоголя и сладких газированных напитков приводит к ускоренному выпадению волос. Ученые объяснили этот эффект нарушением баланса кишечного микробиома: избыток сахара и алкоголя ухудшает усвоение организмом витаминов и минералов, необходимых для питания волосяных фолликулов.

Особое внимание в работе уделено железу, витамину D и белку MCL-1, который играет ключевую роль в функционировании стволовых клеток, отвечающих за рост волос. Недостаток этих веществ может способствовать развитию алопеции.

Авторы исследования подчеркнули, что сбалансированное питание с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов помогает укрепить волосы и замедлить процесс их выпадения. Ученые рекомендуют пересмотреть пищевые привычки для снижения риска ранней алопеции, которая все чаще встречается у молодых людей.