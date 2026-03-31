Ученые связали 10% ультраобработанной пищи с ростом риска смерти

Диетолог Нурия Дианова сообщила, что увеличение доли ультраобработанных продуктов в рационе на 10% повышает риск смерти на 3% у людей от 30 до 69 лет, сообщает Газета.ru .

Формулу рассчитали ученые Школы общественного здравоохранения Университета Сан-Паулу в Бразилии. По их данным, рост доли ультраобработанных продуктов напрямую связан с повышением смертности.

«Ультраобработанные продукты — это продукты промышленного производства, прошедшие максимальную степень переработки. Обычно они производятся из рафинированных ингредиентов, добавок и содержат масло или не содержат вовсе цельных продуктов. Это газировки, чипсы, сладкие и соленые снеки, сильно обработанное мясо, любые продукты, которые состоят из множества пищевых добавок. Отказ от употребления ультраобработанных продуктов снижает риски смерти от многих хронических заболеваний, таких как гипертония, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и даже рак», — объяснила врач.

По данным Национального исследования рациона и питания за 2018–2019 годы, доля такой продукции в рационе составила 53,4% в Англии и 54,5% в США. Это увеличило риск смерти среднестатистического американца на 16,2%.

«Чтобы снизить негативные риски от употребления такой пищи, нужно придерживаться трех правил. Во-первых, больше готовить самим. Во-вторых, необходимо тщательно изучать состав продукции, отдавая предпочтение продукции, которая обогащена витаминами, содержит несколько видов растительных белков и пониженное содержание соли, сахара или насыщенных жиров и трансжиров. В-третьих, необходима дальнейшая разработка критериев определения питательной ценности, связанных со степенью обработки. К сожалению, полностью отказаться от обработанной пищевой продукции не получится, поэтому важно выбирать лучшее среди имеющегося», — заметила доктор.

