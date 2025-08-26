Ученые подтвердили, что лишний вес и алкоголь могут продлить жизнь

Ученые доказали, что опасные для человека факторы в определенных условиях могут оказать повышающие шансы на выживание, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Naked Science.

Так, лишний вес и умеренное потребление алкоголя может стать защитным фактором при тяжелых заболеваниях. Американский профессор Рафаэль Куомо из Калифорнийского университета рассказал, что некоторые привычки, которые ухудшают жизнь ровного человека, для онкобольных могут оказать положительное влияние.

«Избыточный вес помогает пациентам с раком легче переносить курсы химиотерапии, потому что организм подпитывается дополнительными энергетическими запасами. Анализ почти двух миллионов случаев пневмонии в США показал, что люди с ожирением имели на 29% больше шансов на выживание», — заявил ученый из Великобритании онколог Джастин Стеббинг.

Также положительные результаты были зафиксированы и в результате других исследований. Научные данные о 56 тысячах пациентов подтвердили, что умеренное употребление алкоголя снижает риск развития ишемической болезни сердца.