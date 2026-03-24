Ученые опровергли связь стресса с риском рака

Ученые обнаружили, что стресс не влияет на риск онкологии

Ученые Университетского медицинского центра Гронингена не выявили связи между стрессом и развитием онкологических заболеваний. К такому выводу они пришли по итогам анализа данных более 421 тысячи человек, сообщает «Царьград» .

Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer. Специалисты изучили данные 421 799 участников, оценивая уровень социальной поддержки, семейное положение, переживание утраты, тревожность и общий психологический дистресс.

Анализ показал, что эти психосоциальные факторы не связаны с риском онкологии в целом, а также с наиболее распространенными видами рака — молочной железы, простаты и колоректальным.

Первоначально выявленные закономерности для рака легких ученые исключили после учета курения и генетической предрасположенности. По словам ведущего автора исследования Лоннеке ван Туйль, полученные данные не подтверждают распространенное мнение о прямом влиянии стресса на развитие онкозаболеваний.

Исследователи добавили, что слабые связи, обнаруженные в более ранних работах, вероятно, объясняются сопутствующими факторами образа жизни — курением, употреблением алкоголя и другими поведенческими привычками, которые действительно повышают риск развития заболевания.

