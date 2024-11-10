Ученые назвали безалкогольный напиток, повышающий риск болезней сердца

Два стакана молока в день повышают риск инфаркта у женщин

Шведские ученые изучили влияние молока на женщин. Они обнаружили, что употребление этого напитка ежедневно повышает риск болезней сердца, сообщает «Царьград» со ссылкой на BMC Medicine.

Всего 300 мл молока в сутки для женщин могут привести к неприятным последствиям для здоровья, в том числе сердечно-сосудистым заболеваниям и повышению риска инфаркта. При этом жирность молока не имеет никакого значения — эффект один и тот же.

Согласно статистике, больше всего этот напиток любят люди, которые имеют высокий индекс массы тела. Им нужно с осторожностью употреблять молоко.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что из-за неправильного образа жизни, вредных привычек и стресса молодые люди все чаще сталкиваются с сердечными болезнями. Основной причиной проблем с сердцем, особенно среди мужчин, является генетический фактор.