Тыква содержит клетчатку, витамины и минералы, но при некоторых нарушениях пищеварения может усиливать брожение. О пользе продукта и ограничениях рассказала педиатр Ольга Тарасова, сообщает «Крымская газета» .

В 100 г запеченной тыквы содержится 26–28 килокалорий. Ее пищевые волокна стимулируют работу кишечника. Бета-каротин в организме превращается в витамин А, который помогает поддерживать зрение, иммунитет и здоровье кожи. Калий помогает регулировать давление, а витамин Е защищает клетки от преждевременного старения.

«Запекайте тыкву с небольшим количеством оливкового масла: бета-каротин усваивается только с жирами. Оптимальная порция — 200–300 г приготовленной тыквы 3–4 раза в неделю», — посоветовала Ольга Тарасова.

Педиатр предупредила: при гастрите с пониженной кислотностью и гипотонии кишечника тыква может усиливать брожение и снижать секрецию желудочного сока. Сырой плод переваривается тяжелее запеченного, поэтому детям и пожилым людям лучше давать его после термообработки.

Тыкву добавляют в супы, каши и соусы, а пюре — в тесто для кексов. Семечки содержат магний, цинк и полезные жиры: их можно подсушить в духовке и добавлять в салаты.

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