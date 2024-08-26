Цифровой рентгеноаппарат установили в приемном отделении больницы Волоколамска

В больнице Волоколамского округа установили цифровой рентгеноаппарат. Благодаря новому современному цифровому аппарату специалисты смогут получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента, сообщает пресс-служба администрации округа.

Оборудование располагается на 3 этаже в рентгенологическом отделении стационара волоколамской больницы. На цифровом рентгеноаппарате предусмотрена ежедневная, круглосуточная работа.

Такая техника необходима для проведения экстренных исследований пациентам с различными видами травм, хирургических пациентов с подозрением на острую патологию, терапевтических пациентов с заболеваниями легких. Кроме того, на нем будут проводить плановые исследования пациентам стационара с целью динамического контроля, в том числе с контрастом.

Внедрение цифрового оборудования в работу Волоколамской больницы позволит не только существенно снизить время проведения исследования и получения заключения, но и улучшить качество выполнения исследования, поскольку визуализация происходит в режиме реального времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентгеноаппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.