Цифровая усталость глаз: врач рассказала о причинах «эпидемии слепоты»

Врачи бьют тревогу из-за резкого ухудшения зрения у молодежи — мир захватила «эпидемия слепоты». В России число людей с миопией (близорукостью), по данным Минздрава РФ, увеличилось на 30% за последние 10 лет. Главврач сети цифровых глазных клиник World Vision Clinic Зарина Курачинова объяснила, почему глазные болезни резко «помолодели», сообщает «Вечерняя Москва».

По данным ВОЗ, более 2,2 миллиарда человек в мире имеют проблемы со зрением. По прогнозу Американской академии офтальмологии, к 2050 году каждый второй житель Земли может быть близоруким.

«В клиники все чаще обращаются пациенты 25-30 лет с болезнями, которые раньше встречались только у людей после 50», — отметила Курачинова.

Одна из главных причин, из-за которых портится зрение, — это цифровая усталость глаз. Современные люди проводят перед экранами компьютеров и смартфонов в среднем более семи часов в день, что приводит к сухости глаз и падению остроты зрения.

Среди факторов, негативно влияющих на способность видеть, такие заболевания, как глаукома, разрушение сетчатки глаза (макулодистрофия), диабетическая ретинопатия и деформация роговицы (кератоконус), которой страдают около 10% подростков и молодежи.

Многие заболевания развиваются незаметно, поэтому врач призывает регулярно и своевременно проверять зрение. Также необходимо соблюдать «цифровую гигиену» и каждые 20 минут отрываться от экрана и смотреть на отдаленный предмет примерно в шести метрах от себя.

Кроме того, офтальмолог советует при работе за компьютером носить защитные очки, которые защищают глаза от синего излучения экранов, включить в рацион продукты, содержащие омегу-3, лютеин, цинк, витамины А, С и Е. И, конечно, исправить зрение и предотвратить слепоту способны лазерная коррекция и другие современные методы лечения.