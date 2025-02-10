Топинамбур и сельдерей: диетолог рассказала, чем заменить картошку

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что тем, кто по каким-то причинам вынужден отказаться от употребления картофеля, можно обратить внимание на другие продукты: топинамбур, сельдерей, батат, а в некоторых случаях даже свеклу, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Иногда в качестве гарнира вместо картофеля используют свеклу. Это тоже крахмалистый овощ, но в нем больше клетчатки. Вареная свекла очень похожа на картофель, в некоторых блюдах она используется прямо как его аналог», — рассказала диетолог.

По ее словам, в Оливье и других салатах заменить картофель может корень сельдерея, а батат — это и есть картофель, но его сладкий вид. Батат лучше есть сырым, потому что если его готовить так же, как картошку, тогда смысла заменять нет.

Кроме того, и сам картофель можно сделать полезнее, например, охладить в холодильнике: тогда содержащийся в нем крахмал будет меньше повышать уровень глюкозы в крови, добавила доктор.