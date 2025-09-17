Только тонизирует и согревает: врач развеял мифы о чае

Терапевт Кондрахин: чай с лимоном не может защитить от болезни

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что чай с лимоном и медом не способен вылечить или предотвратить болезнь: он лишь тонизирует и согревает горло, сообщает NEWS.ru .

«Мед, по большому счету, — это сладость с большим количеством микроэлементов. Лимон — аскорбиновая кислота. Чтобы лимон подействовал, нужно съесть весь фрукт, а дольки будет маловато», — сказал доктор.

По его словам, употребление витаминов и цитрусовых не является гарантией защиты от вирусных инфекций, однако закаливающие процедуры способствуют укреплению иммунитета. В дополнение к этому, рекомендуется регулярно проветривать помещение, использовать противовоспалительные средства, например, масло туи, а также включать в рацион чеснок и острый красный перец, которые стимулируют иммунную систему.

Важно понимать, что это не исключает полностью риск заражения, но снижает вероятность заболевания. Осенью стоит обратить внимание на сезонные фрукты, такие как яблоки и ягоды, богатые аскорбиновой кислотой, играющей важную роль в формировании иммунного ответа, заключил Кондрахин.