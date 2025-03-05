Токсины и жир: диетолог рассказала о вреде куриной кожи
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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что далеко не все части курицы одинаково полезны: кожа содержит токсины и жир, при готовке ее стоит удалять, тогда блюдо станет более диетическим, сообщает сайт «Узнай.ру».
По ее словам, куриная кожа может быть даже опасна, она увеличивает количество вредного холестерина.
Если вы не знаете, как птица выращивались, лучше употреблять в пищу филе или ножки. Употребление куриного мяса без кожи минимизирует попадание в организм вредных веществ и минимизирует калорийность блюда.
Ранее врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина рассказала, что для безопасного похудения нужно придерживаться сбалансированного питания, контроля порция и стараться увеличить физическую активность. Стоит обратить внимание и на процесс еды — жевать медленно, наслаждаться вкусом и текстурой пищи.