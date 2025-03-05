Токсины и жир: диетолог рассказала о вреде куриной кожи

Диетолог Соломатина: курица без кожи — это более диетическое блюдо

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что далеко не все части курицы одинаково полезны: кожа содержит токсины и жир, при готовке ее стоит удалять, тогда блюдо станет более диетическим, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По ее словам, куриная кожа может быть даже опасна, она увеличивает количество вредного холестерина.

Если вы не знаете, как птица выращивались, лучше употреблять в пищу филе или ножки. Употребление куриного мяса без кожи минимизирует попадание в организм вредных веществ и минимизирует калорийность блюда.

Ранее врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина рассказала, что для безопасного похудения нужно придерживаться сбалансированного питания, контроля порция и стараться увеличить физическую активность. Стоит обратить внимание и на процесс еды — жевать медленно, наслаждаться вкусом и текстурой пищи.