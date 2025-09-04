Температура и слабость: туристы в Турции заболели из-за моллюсков

Туристы из России жалуются на температуру, рвоту и слабость: по предположениям медиков, это может быть кишечная инфекция, спровоцированная бактерией Vibrio, она содержится в морской воде и моллюсках — устрицах или мидиях, сообщает «Вечерняя Москва ».

«Среди множества вариаций этой бактерии наиболее неприятной и опасной является Vibrio cholerae (возбудитель холеры). Если вовремя не начать лечение, исход может быть летальным», — заявила врач-инфекционист Елена Мескина.

По ее словам, Vibrio представляет собой изогнутую бактерию удлиненной формы, активно размножающуюся в прибрежных водах и вызывающую диарею с обильным выделением жидкости.

Стоит отметить ее способность к выживанию и размножению как в соленой, так и в пресной воде.

При этом бактерия не сможет прижиться в российских водоемах: ей подходит максимально теплая и влажная среда.