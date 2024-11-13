Телеведущий Юрий Николаев опроверг слухи о заражении коронавирусом

В Сети распространилась информация о том, что у народного артиста России Юрия Николаева диагностировали коронавирусную инфекцию. Сам телеведущий опроверг эти слухи, сообщает RT .

Николаев заявил, что информация, опубликованная в СМИ, ложная. Ему неизвестно, кто ее распустил.

«Только мне мешают», — отметил ведущий.

У Николаева, по данным Mash, есть проблемы со стенками аорты. Также у него хроническая обструктивная болезнь легких, что провоцирует сильный кашель и проблемы с дыханием.

Ранее СМИ писали, что у артиста нашли коронавирус. Болезнь обнаружилась 10 ноября, когда ему провели ПЦР-тестирование на Covid-19.