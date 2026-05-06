«Такое бывает»: у москвички сгнил живот после пластической операции

У женщины сгнил живот после пластической операции в Москве

Жительница Москвы пожаловалась в соцсетях, что столкнулась с тяжелыми осложнениями после пластической операции, проведенной 24 апреля в одной из клиник на Кутузовском проспекте. За процедуры заплатила 1,15 млн рублей.

Пациентка планировала улучшить внешность с помощью маммопластики и абдоминопластики. Однако у нее начался некроз тканей.

По словам пострадавшей, сразу после выхода из наркоза оперировавший хирург предупредил о возможной повторной операции. Он заявил, что ткани «не прижились».

«Когда они сделали пластическую операцию, после выхода из наркоза мне врач сказал: „Скорее всего, у вас будет повторная. Такое бывает, что ткани мертвые, не уживаются“», — рассказала пострадавшая.

Однако сама женщина убеждена: причиной отмирания плоти стала ошибка специалиста. Она утверждает, что врач слишком сильно натянул кожу в области живота, из-за чего в тканях полностью было перекрыто кровообращение.

Главная претензия пациентки заключается в отсутствии должного информирования о рисках. Москвичка подчеркивает, что, если бы медики заранее предупредили ее о возможности развития некроза, она никогда не согласилась бы на операцию живота.

