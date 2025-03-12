Тайный код красоты: пластический хирург раскрыла секрет биоритмов кожи

Пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк рассказала, что у кожи лица есть собственные биоритмы, которые необходимо учитывать, чтобы дольше сохранить молодость, сообщает «Секрет фирмы» .

Так, с 6 до 9 часов утра запускается режим бодрствования — в это время идут выработка липидной пленки сальными железами и активизация иммунных клеток. При этом использовать солнцезащитный крем утром все равно необходимо, так как ультрафиолет разрушает коллаген кожи, подчеркнула Решетняк.

Она советует сначала нанести на лицо сыворотку с витамином С, а затем крем с SPF 30. Если кожа сухая, лучше использовать крем с гиалуроновой кислотой, которая удерживает влагу.

Максимальный стресс кожа испытывает с 12 до 18 часов — в это время высок риск появления воспалений, так как из-за смога и солнца смещается баланс Ph, также коже вредят кондиционеры и обогреватели — все это вызывает жирный блеск, пояснила эксперт. Помочь коже в этот период способен спрей с термальной водой, которую можно наносить прямо на макияж.

По словам Решетняк, «крадет молодость» и голубое излучение от экранов смартфонов и компьютеров.

Наилучшее время для обновления и восстановления кожи - с 22 ночи до 4 часов утра. Во сне скорость деления клеток возрастает втрое, а синтез коллагена находится на пике.

«За час до сна нанесите ночной крем с ретинолом или пептидами. Эти ингредиенты работают в тандеме с естественными процессами регенерации», — рассказала хирург.

Она объяснила, что важно соблюдать хронотип ухода за лицом: днем — защитный крем, ночью — восстанавливающий. То есть тот же ретинол эффективен только ночью, потому что днем он разрушается под действием солнечного света.

Кроме того, необходимо адаптироваться к сезонности: зимой лучше пользоваться кремами с церамидами и маслом ши, а летом переходить на флюиды с SPF 50 и антиоксидантами (витамин Е, феруловая кислота), уточнила врач.